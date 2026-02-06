Beşiktaş Devis Vasquez transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde bir kaleci takviyesi yaptı. Siyah-beyazlılar Roma'dan Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."