CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Devis Vasquez transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Devis Vasquez transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Emanuel Agbadou ve Amir Murillo'nun ardından Devis Vasquez transferini de resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 23:37 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 23:46
Beşiktaş Devis Vasquez transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde bir kaleci takviyesi yaptı. Siyah-beyazlılar Roma'dan Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray aşkıyla büyüdüm" "G.Saray aşkıyla büyüdüm" 22:34
Montella ve Semih Kılıçsoy bir araya geldi! Montella ve Semih Kılıçsoy bir araya geldi! 22:31
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 22:29
A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! 22:21
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 21:36
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 21:31
Daha Eski
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 20:20
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 20:14
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32