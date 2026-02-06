CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sacha Boey'den Galatasaray'a geri dönüş sözleri!

Sacha Boey'den Galatasaray'a geri dönüş sözleri!

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, geri döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 23:47
Sacha Boey'den Galatasaray'a geri dönüş sözleri!

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Boey, çok gururlu olduğunun altını çizdi.

Önüne çıkacak zorlukları geçmek için sabırsızlandığını dile getiren Boey, şunları söyledi:

"Florya başlangıç yerimdi ve kalbime dokunan bir yerdi. Burası (Kemerburgaz) ise her şeyin bizimle olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrar göreceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Onların ateşini tekrar yakmak istiyorum. Sane çok iyi bir oyuncu. Onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum."

Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
Beşiktaş bir transferi daha açıkladı!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi!
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray aşkıyla büyüdüm" "G.Saray aşkıyla büyüdüm" 22:34
Montella ve Semih Kılıçsoy bir araya geldi! Montella ve Semih Kılıçsoy bir araya geldi! 22:31
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 22:29
A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! 22:21
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 21:36
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 21:31
Daha Eski
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 20:20
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 20:14
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32