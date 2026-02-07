Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatıyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forvetle yapacağı yeni sözleşmenin detayları belli oldu. İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Hem Tangocuyla hem de menajeriyle görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı yönetimin, 7 milyon eurodan 2+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi.
Devre arası transfer döneminde Juventus'un sezon başında da Milan'ın gündemine gelen Arjantinli süper starın da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.
Mauro'nun kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle Galatasaray forması altındaki 73'üncü sayısını kaydetmiş ve Gheorghe Hagi'ye ait olan rekoru kırarak sarı-kırmızılıların tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmuştu.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Tecrübeli santrforun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
