Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! İşte sözleşme detayları

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme yenilemek için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılardan senelik bonuslar dahil 10 milyon Euro ücret alan Arjantinli yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor.

Taraftarların sevgilisi olan Icardi ile yönetim de yeni kontrat yapmak için çalışmalara başladı.

Hem Tangocuyla hem de menajeriyle görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı yönetimin, 7 milyon eurodan 2+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde Juventus'un sezon başında da Milan'ın gündemine gelen Arjantinli süper starın da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.

Mauro'nun kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle Galatasaray forması altındaki 73'üncü sayısını kaydetmiş ve Gheorghe Hagi'ye ait olan rekoru kırarak sarı-kırmızılıların tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmuştu.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.

Arjantinli forvet, 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

