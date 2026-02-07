Manchester United-Tottenham CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Old Trafford'daki Manchester United-Tottenham mücadelesi, iki takımın form grafikleri arasındaki zıtlık nedeniyle büyük merak uyandırıyor. Ev sahibi Manchester United'da Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu ve Mason Mount sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; teknik direktör Michael Carrick'in hücumda yaratıcılığını konuşturan Bruno Fernandes'e güveni tam. Konuk ekip Tottenham tarafında ise adeta bir sakatlık krizi yaşanıyor; James Maddison, Richarlison, Mohammed Kudus ve Dejan Kulusevski gibi kilit isimlerin yokluğunda Thomas Frank, savunmada iyileşen Cristian Romero ve Micky van de Ven'in dönüşüyle teselli buluyor. İşte Manchester United - Tottenham maçı detayları...

Manchester United-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Manchester United-Tottenham mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Old Trafford Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.

Manchester United-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Manchester United-Tottenham karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Tottenham MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke