CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Tottenham CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Tottenham CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'ı konuk ediyor. Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste üç galibiyet alarak 41 puanla 4. sıraya kadar tırmanan ev sahibi, bu çıkışını sürdürerek zirve ortaklığını korumak istiyor. Öte yandan, son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve 29 puanla 14. sıraya kadar gerileyen Tottenham ise, zorlu deplasmandan zaferle dönerek kötü gidişata dur demeyi amaçlıyor. Peki Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:01
Manchester United-Tottenham CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Old Trafford'daki Manchester United-Tottenham mücadelesi, iki takımın form grafikleri arasındaki zıtlık nedeniyle büyük merak uyandırıyor. Ev sahibi Manchester United'da Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu ve Mason Mount sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; teknik direktör Michael Carrick'in hücumda yaratıcılığını konuşturan Bruno Fernandes'e güveni tam. Konuk ekip Tottenham tarafında ise adeta bir sakatlık krizi yaşanıyor; James Maddison, Richarlison, Mohammed Kudus ve Dejan Kulusevski gibi kilit isimlerin yokluğunda Thomas Frank, savunmada iyileşen Cristian Romero ve Micky van de Ven'in dönüşüyle teselli buluyor. İşte Manchester United - Tottenham maçı detayları...

Manchester United-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Manchester United-Tottenham mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Old Trafford Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.

Manchester United-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Manchester United-Tottenham karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Tottenham MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Fred isyan etti!
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor-Amed SK maç bilgileri! Pendikspor-Amed SK maç bilgileri! 10:31
Van Spor-Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi! Van Spor-Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi! 10:14
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi! F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi! 09:53
Karadeniz derbisinden son notlar! Karadeniz derbisinden son notlar! 09:45
Sarıyerspor-Sivasspor maçı ayrıntıları! Sarıyerspor-Sivasspor maçı ayrıntıları! 09:20
Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 09:06
Daha Eski
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı detayları! 08:46
Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! 01:20
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 01:20
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 01:20
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 01:20
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 01:20