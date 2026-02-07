CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Ara transfer döneminin son günlerinde savunma hattına takviyede bulunmak üzere harekete geçen Galatasaray'da gündeme Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Cauan Barros geldi. Sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirememe sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:33
Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, hücum rotasyonunu güçlendirdi.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Savunma bölgesinde yalnızca Sacha Boey'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda transfer gerçeği ortaya çıktı.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Galatasaray, transferin son saatlerinde bir ön libero oyuncusu için nabız yokladı fakat transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Brezilya basınından NTVascaínos'un haberine göre Galatasaray, Vasco da Gama forması giyen Cauan Barros'u gündemine aldı.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

21 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, transferi gerçekleştirmeme sebebinin zamanın yetmemesi olduğu öne sürüldü.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Potansiyeli ile dikkat çeken Sambacı'ya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de ilgi olduğu belirtildi.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Torino'nun son günlerde oyuncu için resmi girişimlerde bulunduğu, her iki teklifin de kulüp yönetimi tarafından hızlıca reddedildiği ifade edildi.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Bu sezon Vasco da Gama formasıyla 5 maçta forma giyen Barros, 400 dakika süre aldı.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Vasco ile sözleşmesi 2027 sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
F.Bahçe Fred isyan etti!
