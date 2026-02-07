Galatasaray, Cauan Barros'u elinden kaçırdı! Transferin gerçekleşmeme nedeni...
Ara transfer döneminin son günlerinde savunma hattına takviyede bulunmak üzere harekete geçen Galatasaray'da gündeme Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Cauan Barros geldi. Sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirememe sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:33
Brezilya basınından NTVascaínos'un haberine göre Galatasaray, Vasco da Gama forması giyen Cauan Barros'u gündemine aldı.
21 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, transferi gerçekleştirmeme sebebinin zamanın yetmemesi olduğu öne sürüldü.
Potansiyeli ile dikkat çeken Sambacı'ya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de ilgi olduğu belirtildi.
Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Torino'nun son günlerde oyuncu için resmi girişimlerde bulunduğu, her iki teklifin de kulüp yönetimi tarafından hızlıca reddedildiği ifade edildi.
Bu sezon Vasco da Gama formasıyla 5 maçta forma giyen Barros, 400 dakika süre aldı.
Vasco ile sözleşmesi 2027 sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.