Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Aston Villa maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Aston Villa maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig’de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, Bournemouth sahasında ligin iddialı ekiplerinden Aston Villa’yı konuk ediyor. Andoni Iraola yönetiminde son 4 maçında 10 puan toplayan ve bu süreçte Tottenham ile Liverpool’u deviren Bournemouth, 33 puanla 12. sırada yer alıyor. Diğer tarafta, şampiyonluk takibini 46 puanla 3. sıradan sürdüren ancak son maçında Brentford’a sürpriz bir şekilde mağlup olan Aston Villa ise, bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Peki Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:12
Bournemouth-Aston Villa maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'ndaki Bournemouth-Aston Villa mücadelesi, iki taktik dehası Andoni Iraola ve Unai Emery'yi karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Bournemouth'ta kilit isimler Tyler Adams, Justin Kluivert ve Marcus Tavernier sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, yeni transfer Rayan'ın mücaedelede süre alması bekleniyor. Konuk ekip Aston Villa tarafında Amadou Onana'nın iyileşerek takıma dönmesi, zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan bu maç öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Ancak John McGinn ve Youri Tielemans gibi orta sahanın önemli isimlerinin yokluğu Villa için en büyük dezavantaj olarak öne çıkıyor. İşte Bournemouth - Aston Villa maçı detayları...

Bournemouth-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Bournemouth-Aston Villa mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Vitality Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Bournemouth-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Bournemouth-Aston Villa karşılaşması beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bournemouth-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Abraham

