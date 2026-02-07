Bournemouth-Aston Villa maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'ndaki Bournemouth-Aston Villa mücadelesi, iki taktik dehası Andoni Iraola ve Unai Emery'yi karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Bournemouth'ta kilit isimler Tyler Adams, Justin Kluivert ve Marcus Tavernier sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, yeni transfer Rayan'ın mücaedelede süre alması bekleniyor. Konuk ekip Aston Villa tarafında Amadou Onana'nın iyileşerek takıma dönmesi, zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan bu maç öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Ancak John McGinn ve Youri Tielemans gibi orta sahanın önemli isimlerinin yokluğu Villa için en büyük dezavantaj olarak öne çıkıyor. İşte Bournemouth - Aston Villa maçı detayları...

Bournemouth-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Bournemouth-Aston Villa mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Vitality Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Bournemouth-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Bournemouth-Aston Villa karşılaşması beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bournemouth-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Abraham