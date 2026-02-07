CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Samsunspor-Trabzonspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftası, dev Karadeniz derbisiyle perdesini aralıyor. Ligin en formda ekiplerinden olan Samsunspor, evinde ezeli rakibi Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen bordo-mavililer, 3 eksikle çıkacağı mücadeleden galip ayrılarak Samsunspor karşısındaki kötü gidişata son vermenin peşinde. Puan cetvelinde 7. sırada bulunan ev sahibi ekip ise rakibi karşısında elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini 5'e çıkarmayı hedefliyor. Haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan bu dev randevu öncesinde futbolseverler 'Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. İki komşu şehrin puan mücadelesinde ilk 11’ler, sakat ve cezalı oyuncular ile maçın yayıncı kuruluş bilgileri haberimizde...

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 09:45
Samsunspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan, Karadeniz derbisiyle zirveye taşınıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Trabzonspor karşılaşması, sadece üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda bölgenin futbol prestiji açısından da büyük önem taşıyor. Teknik direktörlerin taktik savaşına sahne olacak müsabakada, Samsunspor iç saha avantajını kullanarak taraftarı önünde galibiyete uzanmak isterken; Trabzonspor deplasmanda fırtına gibi eserek zirve tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. İşte Samsunspor - Trabzonspor maçına dair tüm teknik detaylar ve son dakika haberleri...

Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında futbolseverlerin nefesini kesecek olan Karadeniz derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, lig sıralamasını doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Her iki komşu kentin de galibiyet parolasıyla çıkacağı maç, bölgedeki futbol rekabetini bir kez daha yeşil sahaya taşıyacak.

Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Karadeniz derbisinde ilk düdük, akşam kuşağının en heyecanlı saatinde, 20.00'de çalacak. Maçın hakemi Alper Akarsu'nun yönetiminde başlayacak olan karşılaşma öncesinde stadyum kapıları saatler öncesinden taraftara açılacak. Hem Samsunspor taraftarlarının hem de deplasman tribünündeki bordo-mavili futbolseverlerin tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

Samsunspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor: Okan, Drongelen, Zeki, Satka, Ntcham, Tomasson, Holse, Makoumbou, Elayis, Ndiaye, Assoumou

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ouali, Augusto, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

KARADENİZ DERBİSİNDE 56. RANDEVU

Karadeniz futbolunun iki devi, Samsunspor ve Trabzonspor, yeşil sahada kozlarını paylaşırken 52 yıllık dev bir rekabetin 56. sayfasını yazacaklar. İlk kez 1974-1975 sezonunda Süper Lig sahnesinde karşı karşıya gelen iki komşu kentin mücadelesinde, tarihsel üstünlük Trabzonspor'da olsa da Samsunspor'un evindeki direnci dikkat çekiyor.

RAKAMLARLA KARADENİZ DERBİSİ

Lig tarihinde geride kalan 55 karşılaşmanın istatistikleri incelendiğinde, Trabzonspor'un bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Bordo-mavili ekip, bu süreçte 30 kez sahadan zaferle ayrılırken; kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet elde edebildi. 12 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında da Trabzonspor'un 98-49'luk iki katı oranında bir üstünlüğü bulunuyor.

SAMSUN'DA 'EV SAHİBİ' KANUNU İŞLİYOR

Genel tabloda Trabzonspor önde olsa da Samsun'da oynanan maçlarda dengeler tamamen değişiyor. Samsunspor, taraftarı önünde oynadığı 27 karşılaşmada 10 kez galip gelmeyi başarırken, Trabzonspor 9 kez sevinen taraf oldu. Samsun'daki 8 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Bu veri, Samsunspor'un evinde rakibine karşı ne kadar dişli bir rakip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

FIRTINA'NIN SAMSUN KABUSU

Trabzonspor için son yıllardaki Samsunspor maçları adeta bir 'puan kaybı' silsilesine dönüştü. Bordo-mavili ekip, rakibiyle oynadığı son 4 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bu şanssız seriyi kırmak ve Samsun deplasmanından 3 puanla dönmek isterken; Samsunspor son yıllardaki psikolojik üstünlüğünü korumayı hedefliyor.

