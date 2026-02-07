Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI: Saati ve kanalı!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor mücadelesi, her iki takımın sezon sonu hedefleri açısından büyük bir eşik niteliği taşıyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek ve ligde kalma umutlarını tazelemek adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Yeni teknik heyet dokunuşları ve saha içi disipliniyle direnç göstermeyi planlayan İstanbul ekibi, özellikle iç saha avantajını kullanarak rakibi üzerinde erken bir baskı kurma niyetinde. Konuk ekip Antalyaspor tarafında ise daha dengeli bir kurgu bekleniyor. Deplasmanlarda sergilediği disiplinli futbolla tanınan Akdeniz ekibi, rakibinin vereceği savunma boşluklarını hızlı hücumlarla değerlendirerek sonuca gitmeyi planlıyor. İşte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor maçının detayları...

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan Fatih Karagümrük-Antalyaspor mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 13.30'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.