Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gerçeği ortaya çıktı! Yönetimle görüştü

Ara transfer döneminde Manchester United’ın radarına giren Wilfred Ndidi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nijeryalı orta sahanın İngiliz devinin gündemine gelmesinin ardından Beşiktaş cephesinde alınan karar, sürecin seyrini değiştirdi. İşte detaylar... | BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 09:15
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi planlayan Manchester United, Beşiktaş'ın Nijeryalı ön liberosu Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı. İngiliz devinin 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi değerlendirdiği ancak süreç içerisinde herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı ortaya çıktı. Öte yandan gelişmelerden haberdar olan Beşiktaş yönetimi, deneyimli orta saha oyuncusunun takımda kalması yönünde adım attı. Siyah-beyazlı kulübün, futbolcuyla yapılan görüşmelerde mevcut planlamayı aktardığı ve Ndidi'yi kadroda tutmayı başardığı öğrenildi. Beşiktaş, ara transfer döneminde oyuncunun takımda kalmasını sağlayarak kadro istikrarını korudu.

