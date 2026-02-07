CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı takviye için gündemine aldığı Davide Frattesi'de gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların İtalyan oyuncu ile anlaşmasının ardından Inter'in opsiyon ısrarları yüzünden transfer gerçekleşmedi. İşte detaylar... | GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:03
Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Ara transferde Galatasaray'ın orta sahaya planladığı takviye için listesinde yer alan isimlerden Davide Frattesi ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istemesi üzerine İtalyan futbolcu ile temasa geçmişti.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakmasının ardından Inter ile pazarlık masasına oturulmuştu.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Frattesi'nin parçalı formayı giyememesinin sebebinin satın alma opsiyonu ile ilgili yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamasından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Galatasaray, Frattesi'nin satın alma opsiyonunun oyuncunun 10 maça çıkması ile birlikte devreye girmesini istedi.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Serie A temsilcisinin talebi ise 4 maçın ardından opsiyonun devreye girmesi şeklinde oldu.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine sarı-kırmızılı yönetim, pazarlık masasından kalktı.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan İtalyan orta saha, bu sezon Inter'de düzenli olarak ilk 11'de şans bulmakta zorlandı.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

Serie A'da 12 maça çıkan Frattesi, toplamda 310 dakika süre aldı.

Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!

30 Haziran 2028'te sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, kariyeri boyunca İtalya'nın dışına hiç çıkmadı.

F.Bahçe Fred isyan etti!
Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor-Amed SK maç bilgileri! Pendikspor-Amed SK maç bilgileri! 10:31
Van Spor-Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi! Van Spor-Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi! 10:14
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi! F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi! 09:53
Karadeniz derbisinden son notlar! Karadeniz derbisinden son notlar! 09:45
Sarıyerspor-Sivasspor maçı ayrıntıları! Sarıyerspor-Sivasspor maçı ayrıntıları! 09:20
Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 09:06
Daha Eski
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı detayları! 08:46
Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! 01:20
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 01:20
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 01:20
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 01:20
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 01:20