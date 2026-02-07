Galatasaray, Davide Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı takviye için gündemine aldığı Davide Frattesi'de gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların İtalyan oyuncu ile anlaşmasının ardından Inter'in opsiyon ısrarları yüzünden transfer gerçekleşmedi.
07 Şubat 2026
Frattesi'nin parçalı formayı giyememesinin sebebinin satın alma opsiyonu ile ilgili yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamasından kaynaklı olduğu öğrenildi.
Galatasaray, Frattesi'nin satın alma opsiyonunun oyuncunun 10 maça çıkması ile birlikte devreye girmesini istedi.
Serie A temsilcisinin talebi ise 4 maçın ardından opsiyonun devreye girmesi şeklinde oldu.
Tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine sarı-kırmızılı yönetim, pazarlık masasından kalktı.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan İtalyan orta saha, bu sezon Inter'de düzenli olarak ilk 11'de şans bulmakta zorlandı.
Serie A'da 12 maça çıkan Frattesi, toplamda 310 dakika süre aldı.
30 Haziran 2028'te sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, kariyeri boyunca İtalya'nın dışına hiç çıkmadı.
