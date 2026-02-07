SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, her iki camia için de sezonun geri kalanındaki motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Sarıyerspor, seyircisi önünde oyunun kontrolünü eline alarak rakip savunmanın kilidini açmayı planlıyor; ancak bazı bloklardaki bilet engeli nedeniyle taraftar desteğinin eksikliğini hissetmemek için ekstra direnç göstermesi gerekecek. Konuk ekip Sivasspor tarafında ise hazırlıklar tamam; Yiğidolar deplasman disipliniyle sahada olup puan tablosundaki yerini sağlama almayı amaçlıyor. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, bu üstünlüğünü İstanbul'a da taşımak niyetinde. İşte Sarıyerspor - Sivasspor maçı detayları...

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 13.30'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Ömer T. Güldibi yönetecek.

SMS Grup Sarıyerspor-Özbelsan Sivasspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

SARIYERSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR