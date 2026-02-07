CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın kritik mücadelesinde Atakaş Hatayspor, ligin iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geliyor. 7 puanla ligin sondan 2. sırasında demir atan ve acil galibiyete ihtiyacı olan Hatayspor, taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Diğer tarafta, 44 puanla 3. sırada yer alan ve Süper Lig yolunda hata yapmak istemeyen Esenler Erokspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 09:21
Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sarıeski Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki zorlu Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor randevusu, hem zirveyi hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Ev sahibi Hatayspor, beklenen çıkışı bir türlü yakalayamamanın verdiği baskıyla sahaya çıkarken; teknik heyetin bu maçta savunma güvenliğini ön planda tutan bir taktikle rakibini durdurmaya çalışması bekleniyor. Konuk ekip Esenler Erokspor tarafında ise keyifler yerinde. Ligin en formda ekiplerinden biri olan İstanbul temsilcisi, hücumdaki etkili silahlarıyla maçı erkenden koparıp Süper Lig hedefinde bir engeli daha aşmak niyetinde. Kağıt üzerinde favori konuk ekip görünse de, Hatayspor'un 'tamam mı devam mı' niteliğindeki bu mücadelede sergileyeceği direnç maçın kaderini tayin edecek. İşte Atakaş Hatayspor - Esenler Erokspor maçı detayları...

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Sarıeski Fuat Tosyalı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İskenderun'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 13.30'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

ATAKAŞ HATAYSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6

Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
SON DAKİKA
