Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıeski Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki zorlu Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor randevusu, hem zirveyi hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Ev sahibi Hatayspor, beklenen çıkışı bir türlü yakalayamamanın verdiği baskıyla sahaya çıkarken; teknik heyetin bu maçta savunma güvenliğini ön planda tutan bir taktikle rakibini durdurmaya çalışması bekleniyor. Konuk ekip Esenler Erokspor tarafında ise keyifler yerinde. Ligin en formda ekiplerinden biri olan İstanbul temsilcisi, hücumdaki etkili silahlarıyla maçı erkenden koparıp Süper Lig hedefinde bir engeli daha aşmak niyetinde. Kağıt üzerinde favori konuk ekip görünse de, Hatayspor'un 'tamam mı devam mı' niteliğindeki bu mücadelede sergileyeceği direnç maçın kaderini tayin edecek. İşte Atakaş Hatayspor - Esenler Erokspor maçı detayları...

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Sarıeski Fuat Tosyalı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İskenderun'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 13.30'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

