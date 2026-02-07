CANLI İZLE | Arsenal-Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal-Sunderland randevusu, taktiksel bir satranç maçına sahne olacak. Ev sahibi Arsenal'da sakatlıkları bulunan Mikel Merino ve genç yetenek Max Dowman kesin olarak yokken; hafif sakatlıkları bulunan kaptan Martin Odegaard ve yıldız isim Bukayo Saka'nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Konuk ekip Sunderland tarafında ise kaptan Granit Xhaka'nın eski takımına karşı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. İşte Arsenal - Sunderland maçı detayları...

Arsenal-Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Arsenal-Sunderland mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Emirates Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Arsenal-Sunderland MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Arsenal-Sunderland karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Sunderland MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Jesus, Trossard

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi; Brobbey