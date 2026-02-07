Fulham-Everton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fulham-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'daki zorlu Fulham-Everton randevusu, Premier Lig'in en köklü ekiplerinden ikisini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Fulham, son maçında Manchester United deplasmanında 2-0'dan dönüp 2-2'yi yakalayarak büyük bir moral depoladı; ancak ancak uzatmalarda Benjamin Susko'nun golüyle mağlubiyet geri geldi. Konuk ekip Everton cephesinde ise, sezon başından bu yana hücumun en önemli parçası olan Jack Grealish'in eksikliği hissediliyor. Buna rağmen Thierno Barry ve Iliman Ndiaye gibi formda silahlarıyla skor üretmekte zorlanmayan konuk ekip, deplasman disipliniyle ön plana çıkmak niyetinde. İki takımın da 34 puanda eşitlendiği bu dönemde, sahadan galibiyetle ayrılan taraf Avrupa hayallerini bir sonraki haftaya çok daha güçlü taşıyacak. İşte Fulham-Everton maçı detayları...

Fulham-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Fulham-Everton mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Craven Cottage Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Fulham-Everton MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heyecan dolu Fulham-Everton karşılaşması beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fulham-Everton MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry