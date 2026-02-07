CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Everton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fulham-Everton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig’de haftanın en dengeli eşleşmelerinden birinde Fulham, kendi sahasında Everton’ı ağırlıyor. Her iki takımın da 34 puanla 9. ve 10. sıraları paylaşması, bu mücadeleyi '6 puanlık bir üst sıra savaşına' dönüştürüyor. Marco Silva yönetimindeki Fulham, iç saha avantajıyla rakibini geçmeyi hedeflerken; David Moyes ile istikrar arayan Everton, Londra deplasmanından zaferle dönerek ilk 6 yolunda dev bir adım atmak istiyor. Peki Fulham-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda calı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 12:04
Fulham-Everton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fulham-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'daki zorlu Fulham-Everton randevusu, Premier Lig'in en köklü ekiplerinden ikisini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Fulham, son maçında Manchester United deplasmanında 2-0'dan dönüp 2-2'yi yakalayarak büyük bir moral depoladı; ancak ancak uzatmalarda Benjamin Susko'nun golüyle mağlubiyet geri geldi. Konuk ekip Everton cephesinde ise, sezon başından bu yana hücumun en önemli parçası olan Jack Grealish'in eksikliği hissediliyor. Buna rağmen Thierno Barry ve Iliman Ndiaye gibi formda silahlarıyla skor üretmekte zorlanmayan konuk ekip, deplasman disipliniyle ön plana çıkmak niyetinde. İki takımın da 34 puanda eşitlendiği bu dönemde, sahadan galibiyetle ayrılan taraf Avrupa hayallerini bir sonraki haftaya çok daha güçlü taşıyacak. İşte Fulham-Everton maçı detayları...

Fulham-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Fulham-Everton mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Craven Cottage Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Fulham-Everton MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heyecan dolu Fulham-Everton karşılaşması beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fulham-Everton MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
İşte Duran ayrılığının perde arkası
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Duran ayrılığının perde arkası İşte Duran ayrılığının perde arkası 12:36
Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? 12:34
Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? 12:26
Milli güreşçiden gümüş madalya! Milli güreşçiden gümüş madalya! 12:15
İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! 12:12
Fulham-Everton muhtemel 11'ler! Fulham-Everton muhtemel 11'ler! 12:04
Daha Eski
Arsenal-Sunderland maçı detayları! Arsenal-Sunderland maçı detayları! 11:46
Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! 11:36
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! 11:27
Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:12
Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! 11:03
Manchester United-Tottenham maçı detayları! Manchester United-Tottenham maçı detayları! 11:00