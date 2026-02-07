Burnley-West Ham United maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Burnley-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Turf Moor Stadyumu'ndaki kritik Burnley-West Ham United randevusu, tam anlamıyla bir düşme hattı 6 puanlık maçı niteliği taşıyor. Ev sahibi Burnley, Scott Parker yönetiminde ligdeki 15 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve taraftarı önünde hayata tutunmak istiyor. Ancak ev sahibi cephesinde ciddi bir sakatlık krizi yaşanıyor; Josh Cullen, Zeki Amdouni, Jordan Beyer ve Connor Roberts gibi as isimlerin yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip West Ham tarafında ise Nuno Espírito Santo, Chelsea karşısında 2-0'dan verilen 3-2'lik mağlubiyetin yaralarını bu deplasmanda sarmayı hedefliyor. Formda yıldız Jarrod Bowen ve son 4 maçta gol atan Crysencio Summerville, West Ham'ın bu zorlu deplasmandaki en büyük kozları olacak. İşte Burnley-West Ham United maçı detayları...

Burnley-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Burnley-West Ham United mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Turf Moor Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Burnley-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Burnley-West Ham United karşılaşması beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Luis, Pires; Edwards, Anthony; Broja

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf; Soucek, Fernandez; Bowen, Felipe, Summerville; Castellanos