Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio de Vallecas'taki Rayo Vallecano-Real Oviedo mücadelesi, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına bir kader maçı niteliği taşıyor. Ev sahibi Rayo Vallecano, son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle taraftarını üzerken, teknik direktör Inigo Perez bu maçla birlikte yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Ancak ev sahibinde kırmızı kart cezalıları Pep Chavarría ve Pathe Ciss'in yokluğu savunma hattında ciddi bir boşluk yaratıyor. Konuk ekip Real Oviedo tarafında ise teknik direktör Guillermo Almada, geçtiğimiz haftalarda Girona karşısında alınan galibiyetin moralini bu zorlu deplasmana taşımak istiyor. Savunmada David Carmo'nun liderliği ve hücumda Federico Viñas'ın bitiriciliği, Oviedo'nun Madrid'den puanla dönme planlarının merkezinde yer alıyor. İşte Rayo Vallecano - Real Oviedo maçı detayları...

Rayo Vallecano - Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 23. haftasında oynanacak Rayo Vallecano - Real Oviedo mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Vallecas Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Rayo Vallecano - Real Oviedo MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Rayo Vallecano - Real Oviedo karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano - Real Oviedo MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino; Valentin, Diaz; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Sibo; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas