Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da kalma mücadelesi veren iki ekibin 23. hafta buluşmasında Rayo Vallecano, kendi sahasında Real Oviedo’yu ağırlıyor. Topladığı 22 puanla 18. sırada yer alan ve galibiyet hasretine son vermek isteyen Madrid temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak nefes almayı hedefliyor. Ligin dibine demir atan 16 puanlı Real Oviedo ise, deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak ligde kalma umutlarını tazelemek niyetinde. Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:09
Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio de Vallecas'taki Rayo Vallecano-Real Oviedo mücadelesi, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına bir kader maçı niteliği taşıyor. Ev sahibi Rayo Vallecano, son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle taraftarını üzerken, teknik direktör Inigo Perez bu maçla birlikte yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Ancak ev sahibinde kırmızı kart cezalıları Pep Chavarría ve Pathe Ciss'in yokluğu savunma hattında ciddi bir boşluk yaratıyor. Konuk ekip Real Oviedo tarafında ise teknik direktör Guillermo Almada, geçtiğimiz haftalarda Girona karşısında alınan galibiyetin moralini bu zorlu deplasmana taşımak istiyor. Savunmada David Carmo'nun liderliği ve hücumda Federico Viñas'ın bitiriciliği, Oviedo'nun Madrid'den puanla dönme planlarının merkezinde yer alıyor. İşte Rayo Vallecano - Real Oviedo maçı detayları...

Rayo Vallecano - Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 23. haftasında oynanacak Rayo Vallecano - Real Oviedo mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Vallecas Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Rayo Vallecano - Real Oviedo MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Rayo Vallecano - Real Oviedo karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano - Real Oviedo MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino; Valentin, Diaz; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Sibo; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas

İşte Duran ayrılığının perde arkası
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı!
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
