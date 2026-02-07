Sevilla-Girona CANLI YAYIN İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Sevilla-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ramon Sanchez Pizjuan'daki Sevilla-Girona mücadelesi, her iki teknik adam için de bir rüşt ispatı niteliğinde. Ev sahibi Sevilla, geçtiğimiz hafta Mallorca karşısında aldığı 4-1'lik ağır mağlubiyetin yaralarını sarmak için sahaya çıkıyor; ancak teknik direktör Matias Almeyda savunmada Marcao'nun cezası, hücum hattında ise Ruben Vargas'ın sakatlığı nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidecek. Konuk ekip Girona cephesinde ise teknik direktör Michel, deplasman karnesini düzeltmek niyetinde. Son dönemde istikrar yakalamakta zorlanan ancak kadro kalitesiyle her an sonuç alabilecek potansiyele sahip olan Katalan ekibi, Sevilla deplasmanından puanla dönerek moral depolamak istiyor. İşte Sevilla-Girona maçı detayları...

Sevilla-Girona MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 23. haftasındaki kritik randevu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Sevilla-Girona MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 20.30 olarak belirlendi. Karşılaşmayı hakem Gil Manzano yönetecek.

Sevilla-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

Puna cetvelinde tüm dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Sevilla-Girona MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas; Sanchez, Agoume, Mendy, Suazo; Sow; Maupay, Adams Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Echeverri; Vanat