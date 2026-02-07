Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz vs Augsburg maçı canlı izle!

Cumartesi günü MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05-Augsburg mücadelesi, Bundesliga'da heyecan yaratacak. Ligin son üç sırasından çıkmak isteyen Mainz 05, yeniden yükselişini sürdürmek için Augsburg karşısında sahaya çıkıyor. Peki, Mainz vs Augsburg maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Aralık ayında Urs Fischer'in göreve gelmesinden önce Mainz, en kötü senaryoları düşünüyordu; ancak yeni teknik direktör, takımı ilk altı dışında en formda ekip hâline getirerek dikkat çekici bir dönüşüm gerçekleştirdi.

MAINZ-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Mainz-Augsburg maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

MAINZ-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Mainz-Augsburg maçı, saat 17:30'da başlayacak.

Drei Punkte einpacken und Katerstimmung in Mainz hinterlassen! 👊#M05FCA pic.twitter.com/xmNkChCKJN — FC Augsburg (@FCAugsburg) February 7, 2026

MAINZ - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Augsburg karşılaşması S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAINZ 05'TE SAKATLIK DURUMU

Mainz, kasık sakatlığından dolayı iyileşme sürecinde olan kaleci Robin Zentner'den bir kez daha yoksun kalacak. Stoper Maxim Dal, ön çapraz bağ sakatlığından dönmeye yaklaşırken, sağ bek Anthony Caci de hamstring sakatlığından sonra sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bu hafta sonu üç oyuncunun da forma giyememesi nedeniyle, savunmada Stefan Posch, Stefan Bell ve Dominik Kohr'un görev alması, kalede Daniel Batz'ın bulunması, kanat beklerinde ise Danny da Costa ve Silvan Widmer'in sahada olması bekleniyor.

AUGSBURG'DA SAKATLIKLAR VE EKSİKLER

Augsburg'da stoperler Chrislain Matsima ve Jeffrey Gouweleeuw, uyluk ve diz sakatlıklarından dolayı iyileşme sürecinde. Sol kanat bek Dimitris Giannoulis de uyluk problemi nedeniyle forma giyemeyecek.

