CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da kritik mücadeleye sahne olacak Mainz ile Augsburg karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:41
Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz vs Augsburg maçı canlı izle!

Cumartesi günü MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05-Augsburg mücadelesi, Bundesliga'da heyecan yaratacak. Ligin son üç sırasından çıkmak isteyen Mainz 05, yeniden yükselişini sürdürmek için Augsburg karşısında sahaya çıkıyor. Peki, Mainz vs Augsburg maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Aralık ayında Urs Fischer'in göreve gelmesinden önce Mainz, en kötü senaryoları düşünüyordu; ancak yeni teknik direktör, takımı ilk altı dışında en formda ekip hâline getirerek dikkat çekici bir dönüşüm gerçekleştirdi.

MAINZ-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Mainz-Augsburg maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

MAINZ-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Mainz-Augsburg maçı, saat 17:30'da başlayacak.

MAINZ - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Augsburg karşılaşması S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

MAINZ 05'TE SAKATLIK DURUMU

Mainz, kasık sakatlığından dolayı iyileşme sürecinde olan kaleci Robin Zentner'den bir kez daha yoksun kalacak. Stoper Maxim Dal, ön çapraz bağ sakatlığından dönmeye yaklaşırken, sağ bek Anthony Caci de hamstring sakatlığından sonra sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bu hafta sonu üç oyuncunun da forma giyememesi nedeniyle, savunmada Stefan Posch, Stefan Bell ve Dominik Kohr'un görev alması, kalede Daniel Batz'ın bulunması, kanat beklerinde ise Danny da Costa ve Silvan Widmer'in sahada olması bekleniyor.

AUGSBURG'DA SAKATLIKLAR VE EKSİKLER

Augsburg'da stoperler Chrislain Matsima ve Jeffrey Gouweleeuw, uyluk ve diz sakatlıklarından dolayı iyileşme sürecinde. Sol kanat bek Dimitris Giannoulis de uyluk problemi nedeniyle forma giyemeyecek.

👉MAINZ 5 - AUGSBURG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray, o transferi elinden kaçırdı!
İşte Duran ayrılığının perde arkası
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim-Hamburg maçı detayları Heidenheim-Hamburg maçı detayları 15:02
Real Sociedad-Elche muhtemel 11'ler! Real Sociedad-Elche muhtemel 11'ler! 14:39
Mainz vs Augsburg maçı canlı izle! Mainz vs Augsburg maçı canlı izle! 14:37
Sevilla-Girona maçı hangi kanalda? Sevilla-Girona maçı hangi kanalda? 14:31
F. Karagümrük-Antalyaspor | CANLI F. Karagümrük-Antalyaspor | CANLI 14:24
Barcelona-Mallorca maçı detayları! Barcelona-Mallorca maçı detayları! 14:21
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! 14:19
Rayo Vallecano-Real Oviedo maç bilgileri! Rayo Vallecano-Real Oviedo maç bilgileri! 14:09
İşte Karadeniz derbisinin VAR'ı İşte Karadeniz derbisinin VAR'ı 13:33
Kenan Yıldız imzayı atıyor! Kenan Yıldız imzayı atıyor! 13:18
Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! 12:49
İşte Duran ayrılığının perde arkası İşte Duran ayrılığının perde arkası 12:36