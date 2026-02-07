Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izlemek için tıklayın...

Borussia Mönchengladbach, Cumartesi günü Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Ev sahibi takım, son olarak Werder Bremen ile 1-1 berabere kalarak 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk Leverkusen ise üst sıralarda yer almak ve ilk dört yarışında kalmak için sahada olacak. Bu kritik karşılaşma için futbolseverler, maç saatini ve yayın kanalını araştırıyor.

MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monchengladbach-Bayer Leverkusen maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

M'BACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Bayer Leverkusen Bundesliga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

M'BACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11

Borussia Mönchengladbach muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Takai, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Ullrich, Honorat, Tabakovic

Bayer Leverkusen muhtemel ilk 11: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Tillman, Poku, Schick