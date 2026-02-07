Lens-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Lens-Rennes maçı hangi kanalda? Canlı izle!

Lens-Rennes maçı canlı izlemek için tıklayın...

Ligue 1'de gözler Cumartesi akşamı oynanacak Lens-Rennes maçında olacak. Ev sahibi Lens, Rennes'i mağlup etmesi durumunda üst üste ikinci haftada geçici liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Lens-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LENS-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens-Rennes maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.

LENS-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens ile Rennes Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak. Racing Club de Lens-Stade Rennais FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lens'in muhtemel ilk 11'i: Risser, Ganiou, Antonio, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Thauvin, Said, Edouard

Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba, Frankowski, Ait Boudlal, Brassier, Al-Taamari, Camara, Kamara, Blas, Merlin, Embolo, Lepaul

LENS VS RENNES MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ