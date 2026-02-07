CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Franjo von Allmen'in!

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Franjo von Allmen'in!

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı, alp disiplini erkekler inişte İsviçreli Franjo von Allmen aldı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 17:03
Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Franjo von Allmen'in!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini erkekler inişte birinci olan İsviçreli Franjo von Allmen, oyunlardaki ilk altın madalyayı elde etti. İtalya'daki organizasyonda ilk madalya mücadelesi, Stelvio Kayak Merkezi'ndeki alp disiplini erkekler iniş kategorisinde yaşandı. Bu disiplinde son dünya şampiyonu Franjo von Allmen, bir dakika 51.61 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakada İtalyan kayakçılar podyumu tamamladı. Giovanni Franzoni, 0.20 saniye farkla gümüş, Dominik Paris ise liderin 0.50 saniye arkasında bronz madalya kazandı.

G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
İşte Duran ayrılığının perde arkası
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah İstanbul'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı!
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kompany'den Sacha Boey açıklaması! Kompany'den Sacha Boey açıklaması! 16:42
CANLI | Lens-Rennes maçı izle CANLI | Lens-Rennes maçı izle 16:35
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:28
Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! 16:17
Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle 16:17
Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! 16:04
Daha Eski
Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! 16:02
CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle 16:01
Boey ve Güner ilk antrenmanına çıktı! Boey ve Güner ilk antrenmanına çıktı! 15:54
F.Bahçe'den yatırımlık transfer! F.Bahçe'den yatırımlık transfer! 15:47
Dursun Özbek'ten İsa Doğan'a ziyaret Dursun Özbek'ten İsa Doğan'a ziyaret 15:30
Samsunspor-Trabzonspor maçı bilgileri Samsunspor-Trabzonspor maçı bilgileri 15:22