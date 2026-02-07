Lazio cephesinden Guendouzi için ağır sözler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fabiani, ara transfer döneminde İtalyan ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için şoke eden ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 17:30
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle ses getirdi.

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Matteo Guendouzi oldu.

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu 28 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transfer olan 26 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'deki ilk maçına Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray derbisiyle çıkan Guendouzi, takımının 2-0 kazandığı maçta attığı gol ve gösterdiği performansla kupanın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.

Lazio cephesinden ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gönderdikleri Guendouzi için flaş bir açıklama geldi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Angelo Fabiani, Matteo Guendouzi ile ilgili şok ifadeler kullandı.

"TAM BİR BAŞ BELASIYDI"

Fabiani, "Guendouzi'nin yerine kimse alınmadı mı? Bu bir görüş meselesi. Sahada belli olacak. Guendouzi ile çok iyi bir ilişkim var ama Lazio'da oynarken tam bir baş belasıydı, kendini takımdan kovdurdu, ne isterse onu yaptı. Takımdan ayrıldı çünkü ayrılmak istedi." ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Fransız futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor

