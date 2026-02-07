CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Vincent Kompany'den Sacha Boey açıklaması!

Vincent Kompany'den Sacha Boey açıklaması!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Sacha Boey'in Galatasaray'a kiralık transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 16:42
Vincent Kompany'den Sacha Boey açıklaması!

Ara transfer döneminde 2 yıl önce rekor satış bedeliyle Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız oyuncuyu kiralık olarak tekrar renklerine bağladı. Transferin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany açıklamalarda bulundu.

Boey'in talihsiz bir süreç geçirdiğini belirten Belçikalı teknik adam, "Onun için biraz talihsiz oldu. Bence her şeyi birbirine karıştırmamalıyız. İyi bir dönemindeydi ama ne yazık ki tam ters bir anda hastalandı ve neredeyse sekiz hafta sahalardan uzak kaldı. Sağ bekte oynayabilen Laimer ve Stanisic var. Bu yüzden Sacha ile bu kararı aldık. Ona en iyisini diliyorum çünkü önündeki dört, beş, altı ayı futbol kalitesini yeniden gösterebileceği ve oyundan keyif alabileceği bir dönem olarak hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te geçirdiği iki sezon boyunca toplamda 38 maçta görev alan Sacha Boey, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen 25 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü ile sözleşmesi 2028 sonuna kadar sürüyor.

F.Bahçe'den yatırımlık transfer!
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah İstanbul'da
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Duran ayrılığının perde arkası
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk altın madalya Allmen'in! İlk altın madalya Allmen'in! 17:03
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 17:00
Kompany'den Sacha Boey açıklaması! Kompany'den Sacha Boey açıklaması! 16:42
CANLI | Lens-Rennes maçı izle CANLI | Lens-Rennes maçı izle 16:35
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:28
Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! 16:17
Daha Eski
Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle 16:17
Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! 16:04
Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! 16:02
CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle 16:01
Boey ve Güner ilk antrenmanına çıktı! Boey ve Güner ilk antrenmanına çıktı! 15:54
F.Bahçe'den yatırımlık transfer! F.Bahçe'den yatırımlık transfer! 15:47