Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı mesaisi başladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, 9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Gençlerbirliği ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 21. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 17:00
Fenerbahçe, 9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Gençlerbirliği ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 21. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Karşılaşma, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlar üzerinde durdu. Son oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, pazar günü yapılacak son antrenmanla tamamlanacak.

DİĞER
