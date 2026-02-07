CANLI SKOR ANA SAYFA
Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u farklı yendi!

Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u farklı yendi!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 16:04
Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u farklı yendi!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçta Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın gollerini 13. dakikada Onur Ulaş, 50. ve 59. dakikalarda Mame Faye, 53. dakikada Guelor Kanga ve 90+1. dakikada Alper Karaman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti, üst üste 3 lig maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve 47 puan toplayarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor'un ise ligdeki 3 puan hasreti 24 maça yükseldi ve ligde 19. sırada yer alıyor.

