Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. İşte o liste... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 16:38
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. Leroy Sane ve Arda Ünyay sakatlık nedeniyle, Mario Lemina ise sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almadı. Yeni transferlerin adı ise Rize kafilesine yazıldı.

İŞTE G.SARAY'IN KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

