Galatasaray'da hazırlıklar tamam! Sacha Boey ve Can Armando Güner ilk antrenmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşlmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi. Galatasaray'da yeni transferler, Sacha Boey ve Can Armando Güner, takımla beraber ilk antrenmanlarına çıktılar.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.