Galatasaray'da hazırlıklar tamam! Sacha Boey ve Can Armando Güner ilk antrenmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacakları karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transferler Sacha Boey ve Can Armando Güner, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 15:54
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşlmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi. Galatasaray'da yeni transferler, Sacha Boey ve Can Armando Güner, takımla beraber ilk antrenmanlarına çıktılar.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

