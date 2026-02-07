CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor, Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Peki, bu kritik mücadeleyi canlı hangi kanaldan izleyebilirsiniz ve maç saat kaçta başlayacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 15:22
Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayın...

Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu Süper Lig mücadelesinde, Trabzonspor şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, Samsunspor orta sıralarda puanlarını artırmaya çalışacak. Maçı canlı izlemek için hangi kanala yönelmelisiniz ve saat kaçta başlıyor? Detaylar FOTOMAC.com'da...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bu akşam) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
İşte Duran ayrılığının perde arkası
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim-Hamburg maçı detayları Heidenheim-Hamburg maçı detayları 15:02
Real Sociedad-Elche muhtemel 11'ler! Real Sociedad-Elche muhtemel 11'ler! 14:39
Mainz vs Augsburg maçı canlı izle! Mainz vs Augsburg maçı canlı izle! 14:37
Sevilla-Girona maçı hangi kanalda? Sevilla-Girona maçı hangi kanalda? 14:31
F. Karagümrük-Antalyaspor | CANLI F. Karagümrük-Antalyaspor | CANLI 14:24
Barcelona-Mallorca maçı detayları! Barcelona-Mallorca maçı detayları! 14:21
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! 14:19
Rayo Vallecano-Real Oviedo maç bilgileri! Rayo Vallecano-Real Oviedo maç bilgileri! 14:09
İşte Karadeniz derbisinin VAR'ı İşte Karadeniz derbisinin VAR'ı 13:33
Kenan Yıldız imzayı atıyor! Kenan Yıldız imzayı atıyor! 13:18
Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! 12:49
İşte Duran ayrılığının perde arkası İşte Duran ayrılığının perde arkası 12:36