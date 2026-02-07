Heidenheim-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

Heidenheim-Hamburg maçını izlemek için tıklayın!

Hamburger SV, ligin son sırasında yer alan Heidenheim ile karşılaşmak üzere Voith-Arena'ya çıkıyor. Neredeyse sekiz yıl aradan sonra Bundesliga'daki ilk deplasman galibiyetini hedefleyen Hamburg, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak bu maç, küme düşme hattında büyük önem taşıyor. Ev sahibi Heidenheim, umut ışığını yakalamaya çalışırken; konuk ekip Hamburg, kendilerini tehlikeden uzaklaştırmak için sahada olacak. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar FOTOMAC.com'da...

HEIDENHEIM-HAMBURG MAÇI NE ZAMAN?

Heidenheim-Hamburg maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

HEIDENHEIM-HAMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Heidenheim-Hamburg maçı, saat 17:30'da başlayacak.

HEIDENHEIM - HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Hamburg maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak. FC Heidenheim-Hamburger SV maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

HEIDENHEIM'DA SAKATLIK VE KADRO DURUMU

Heidenheim, sol dizindeki çapraz bağ yırtığı nedeniyle hala iyileşme sürecinde olan defans oyuncusu Leart Paqarada'dan yoksun kalmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusu Jan Schoppner, dört sarı kartı bulunduğu için bir sarı kart daha görmesi durumunda cezalı duruma düşebilir.

Dortmund'daki cesur mücadelenin ardından Heidenheim'ın kadrosunda büyük değişiklikler beklenmiyor. Olası tek değişiklik, Mathias Honsak yerine genç oyuncu Arijon Ibrahimovic'in kadroya dahil edilmesi olabilir.

👉 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 👈

HAMBURG'DA CEZALI VE SAKAT OYUNCULAR

Hamburg cephesinde öne çıkan haberlerden biri, Dompe'nin kadro dışı bırakılması oldu. Oyuncunun takımla antrenman yapmasına izin verilmiş olsa da, bu hafta sonu resmi maçlarda forma giyemeyecek. Geçen hafta Bayern Münih'e karşı oynanan maçta kaptan Nicolas Capaldo, sezonun beşinci sarı kartını alarak cezalı duruma düştü. Bununla birlikte, Salı gecesi kulüple kalıcı sözleşme imzalayan Warmed Omari'nin, Capaldo'nun yerine ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Hamburg'da ayrıca Alexander Rossing-Lelesiit ve Yussuf Poulsen, sakatlıkları nedeniyle maçı kenardan izlemek zorunda kalacaklar.