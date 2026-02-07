CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyeti hatırladı!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 16:37
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol, 5. dakikada Serginho'nun ağlara gönderdiği topla geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı ve ligde 8 maç aradan sonra galip ayrılarak 12 puana yükseldi. Hesap.com Antalyaspor ise 3 maçlık yenilmezlik serisini ardından ligde ilk kez kaybetti ve 20 puanla 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

DİĞER
