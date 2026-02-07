CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor | CANLI

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren çok önemli bir karşılaşma oynanıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:24
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren çok önemli bir karşılaşma oynanıyor. Ligde 9 puanla son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda alt sıralardan çıkma hesabı yapan Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇIN İLK 11'LERİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Berkay, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Barış, Babicka.

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Samet, Paal, Hüseyin, Soner, Bünyamin, Safuri, Ballet, Van de Streek, Saric, Veysel.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak zorlu müsabaka saat 14.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
