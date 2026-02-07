CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da zirvenin sahibi Barcelona, 23. hafta mücadelesinde ligin 14. sırasında yer alan Mallorca’yı konuk ediyor. 55 puanla en yakın takipçisi Real Madrid’in önünde liderliğini koruyan Hansi Flick’in öğrencileri, bu zorlu engeli de aşarak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. 24 puanla orta sıralarda tutunmaya çalışan Mallorca ise, zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralarla arasındaki mesafeyi korumak niyetinde. Peki Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:21
Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spotify Camp Nou'daki Barcelona-Mallorca karşılaşması, ligin en etkili hücum hattı ile dirençli bir savunma anlayışını karşı karşıya getirecek. Ev sahibi Barcelona'da Gavi, Pedri ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; son haftaların formda ismi Ferran Torres ve genç yıldız Lamine Yamal, Katalan ekibinin en büyük gol umutları olacak. Konuk ekip Mallorca tarafında ise Marash Kumbulla'nın eksikliği savunmada hissedilebilir; ancak 15 golle gol krallığı yarışında iddialı olan Vedat Muriqi, Barcelona savunmasını en çok zorlayacak isim olarak dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçlardaki üstünlüğünü korumak isteyen lider, taraftarının yaratacağı atmosferle maçı erkenden koparmayı hedefliyor. İşte Barcelona-Mallorca maçı detayları...

Barcelona-Mallorca MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 23. haftasındaki kritik randevu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Barcelona-Mallorca MAÇI SAAT KAÇTA?

Katalonya'nın kalbi Spotify Camp Nou'da oynanacak müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 18.15 olarak belirlendi. Karşılaşmayı hakem Alejandro Quintero Gonzalez yönetecek.

Barcelona-Mallorca MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BARCELONA - MALLORCA MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Olmo, De Jong, Fermin; Yamal, Torres, Rashford

Mallorca:

Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Costa; A Sanchez, Darder, Virgili; Muriqi

ASpor CANLI YAYIN

