Newcastle United-Brentford CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park'taki Newcastle United-Brentford mücadelesi, Premier Lig'in en dinamik iki takımının taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Newcastle United, teknik direktör Eddie Howe yönetiminde iç saha avantajını kullanarak oyunun temposunu belirlemek istiyor. Konuk ekip Brentford cephesinde ise teknik direktör Keith Andrews, ligin en golcü isimlerinden biri olan Igor Thiago önderliğinde hızlı hücumlarla Newcastle savunmasını zorlamayı planlıyor. Ligin ilk yarısında oynanan ve Brentford'un 3-1 kazandığı maçın rövanşı niteliğindeki bu randevuda, her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmaktan başka bir düşüncesi yok. İşte Newcastle United-Brentford maçı detayları...

Newcastle United-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Newcastle United-Brentford mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya St. James' Park ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Newcastle United-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Newcastle United-Brentford karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Brentford MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Wissa, Barnes

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Henry; Yarmoliuk, Henderson, Jensen; Ouattara, Thiago, Lewis-Potter