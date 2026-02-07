CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig İmaj Altyapı Vanspor sahasında 3 puanı 3 golle aldı!

İmaj Altyapı Vanspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 18:42
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ferhat Çalar, Burak Sami Şad

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 63 Jefferson), Hasan Bilal (Dk. 63 Bekir Can Kara), Erdem Seçgin (Dk. 9+2 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 78 Erdi Dikmen), Mamah

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Efe Sarıkaya), Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 57 Burak Çoban), Fredy (Dk. 70 Aleksic), Ahmed Ildız (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Mame Thiam

Goller: Dk. 14 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 40 Hostikka, Dk. 69 Erdem Seçgin Dk. 90+5 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

Kırmızı kart: Dk.90+5 Sehic

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 48 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)

