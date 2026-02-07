Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’in 21. haftası Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsunspor, Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Bordo-mavililer, deplasmanda rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isterken Samsunspor ise güçlü rakibini yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Samsunspor-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 19:08
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsunspor, Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, deplasmanda rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isterken Samsunspor ise güçlü rakibini yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu.

Samsunspor-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bu akşam) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

