CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de rekabet bu akşam Bretanya derbisiyle sürüyor. Brest, sahasında Lorient'i ağırlayacak. Brest-Lorient karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç saati futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Nice ile berabere kalan Brest ligde 12. sıraya gerilerken, Lorient ise Nantes galibiyetiyle 9. sıraya yükseldi. Kritik maç öncesi muhtemel 11'lerin karşılaşmaya kısa süre kala açıklanması bekleniyor. "Brest-Lorient maçı hangi kanalda?", "Canlı yayın var mı?", "İlk 11'ler belli oldu mu?" soruları maç öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

BREST-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Lorient maçı, 7 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1️⃣1️⃣ brestois pour affronter le FC Lorient ce samedi dans le cadre de la 21ème journée de @Ligue1 McDonald's ⚔ #SB29FCL 🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas pic.twitter.com/LSSkRDSFu0 — Stade Brestois 29 (@SB29) February 7, 2026

BREST-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Lorient Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Stade Brest 29-Lorient maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

⚡️ 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘 🆚 Brest 🏟️ Stade Francis Le Blé ⌚️ 19h pic.twitter.com/NL85XzNfMM — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 7, 2026

