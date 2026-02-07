CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de heyecan, Bretanya derbisinin bir başka randevusuyla devam ediyor. Brest, Cumartesi akşamı Stade Francis-Le Blé’de Lorient’i konuk edecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Brest-Lorient maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 20:04
CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest-Lorient maçını izlemek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de rekabet bu akşam Bretanya derbisiyle sürüyor. Brest, sahasında Lorient'i ağırlayacak. Brest-Lorient karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç saati futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Nice ile berabere kalan Brest ligde 12. sıraya gerilerken, Lorient ise Nantes galibiyetiyle 9. sıraya yükseldi. Kritik maç öncesi muhtemel 11'lerin karşılaşmaya kısa süre kala açıklanması bekleniyor. "Brest-Lorient maçı hangi kanalda?", "Canlı yayın var mı?", "İlk 11'ler belli oldu mu?" soruları maç öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

BREST-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Lorient maçı, 7 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

BREST-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Lorient Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Stade Brest 29-Lorient maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BREST - LORIENT MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Samsunspor-Trabzonspor | CANLI
Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 20:44
Barcelona evinde zorlanmadı Barcelona evinde zorlanmadı 20:29
CANLI | Nantes-Lyon maçı CANLI | Nantes-Lyon maçı 20:17
Arsenal'dan sahasında net galibiyet! Arsenal'dan sahasında net galibiyet! 20:12
Cole Palmer Chelsea'ye 3 puanı getirdi! Cole Palmer Chelsea'ye 3 puanı getirdi! 20:10
CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı 20:00
Daha Eski
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha 19:26
G.Saray Rize'ye ulaştı G.Saray Rize'ye ulaştı 19:23
Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak... Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak... 18:55
Vanspor 3 puanı 3 golle aldı! Vanspor 3 puanı 3 golle aldı! 18:42
Trabzonspor'dan üst üste 10. galibiyet! Trabzonspor'dan üst üste 10. galibiyet! 18:15
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 18:11