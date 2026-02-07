CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Samsunspor-Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 21. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Samsunspor, Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlıyor. Bordo-mavililer, deplasmanda rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isterken Samsunspor ise güçlü rakibini yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Samsunspor-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 20:03
İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu.

Samsunspor-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bu akşam) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başladı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova oldu. Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alıyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

