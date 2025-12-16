CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol FIFA Kıtalararası Kupa finalinde PSG ile Flamengo karşılaşacak!

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde PSG ile Flamengo, 17 Aralık’ta Katar’da karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 15:26
2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde 17 Aralık'ta Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaşacak.

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan PSG ise doğrudan finalde yer alma hakkı elde etti.

Kupayı geçen yıl finalde Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı.

