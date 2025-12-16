CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 15:33
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında 17 Aralık'ta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.

