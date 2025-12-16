Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında 17 Aralık'ta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.