Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Osimhen büyülüyor
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

06 Kasım 2025 | Perşembe

Osimhen büyülüyor

Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Devler Ligi'nde oynamak harika bir duygu.
Biz 'Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanın zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi.
Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor. Galatasaray, Hollanda'da yıllardır kazanamama şansızlığını kırdı ve Ajax önünde alınan 3 puanla Devler Ligi'ne devam edeceğinin imzasını attı.
Osimhen Hat-trick yaparak sadece geceye damga vurmadı gol krallığında tahta oturdu. Osimhen'i Galatasaray'a transfer eden Başkan Dursun Özbek'i kutluyorum.

Maç Osimhen ile kaleci Pasveer arasında geçti. Hollandalı kaleci, direndi ama sonunda Osimhen'in golcülüğüne teslim oldu. Hollanda futbolunun rol modeli Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımının hocası olan Okan Buruk, maç boyu Galatasaray'ı mükemmel yönetti ve doğru kararlar verdi. Etkisiz Sara'yı oyundan alıp Barış'ı ikinci yarı sahaya atarak Ajax'ın çöküşünü hazırladı. Barış'ın çalışkanlığı, mücadele gücü ve savaşçılığı Ajax savunmasını dağıtırken Osimhen'in daha konforlu hareket etmesini sağladı. Barış'ı ıslıklayanlar utanmıştır herhalde.

Sane sorumluluk alarak oynadı.
Singo gücü, hızı ve çabukluğuyla savunmayı toparladı. Torreria ile Lemina Galatasaray'ın enerji güçleri oldu.
Sane'nin ortasında Osimhen'ın kafayla attığı gol öncesi topu rakipten kazanan ve akıllı pasa dönüştüren Leminay'dı.

