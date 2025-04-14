Çok yakıştı

Türk sporunun lokomotifi Trabzonspor, olması gereken yere, hak ettiği noktaya ulaştı. Fenerbahçe Koleji'ni 74-62 yenen bordo-mavililer, şampiyon olarak Süper Lig'e geldi. Ligin başlamasına 15 gün kala kurulan bir takımın yakaladığı uyum ve kadro mühendisliği herkese örnek olmalıdır. Güçlü tarihi, güçlü taraftarı ve güçlü armasıyla Basketbol Süper Ligi'ne yepyeni bir heyecan katacak Trabzonspor... Elbette Faruk Beşok'a bir parantez açmamız lazım. Yalova'yı Süper Lig'e çıkaran başarılı hoca, Trabzonspor'u da hak ettiği yere taşıdı. Fenerbahçe Koleji önünde 35 sayı, 2 asistle oynayan Ty Gordon ise unutulmayacak performansıyla tribünleri mest etti. Trabzonspor için bu netice kesinlikle bir başlangıç. Trabzonspor, kazandığı şampiyonluklarla Türk futbol tarihini nasıl değiştirdiyse, Türk basketbolunda da yeni bir dönemin sayfasını açacak.