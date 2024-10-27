Vizeleri hazırlayın

Olivier Ntcham'ın 8 dakikada 2 penaltı kaçırması ve üstüne Kasımpaşa'nın 1-0 öne geçmesi Samsunspor'un demoralize olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Fakat kırmızı-beyazlıların ikinci yarıdaki reaksiyonu gerçekten takdire şayandı. Teknik Direktör Thomas Reis'ın transfer yapmadan devraldığı takımına kısa sürede aşıladığı disiplin ve sistem herkese örnek olmalı. Thomas Reis'in oluşturduğu bu sistemde yıllarca Almanya'da Wolfsburg ve Bochum'un U19 takımlarını çalıştırmasının etkisi büyük. Reis'ın ana planı 4-2-3-1 ancak hücuma çıktıklarında 4-3-3'e dönerek müthiş bir geçiş oyunu oynuyorlar. 3. bölgede son derece dinamik ve hareketliler. Reis'in takımı adeta bir Bundesliga ekibi izlenimi veriyor.



Orta sahada Holse, Emre Kılınç ve Soner Aydoğdu gibi üç müthiş sol ayaklı isim, takımın kreatif yönünü yukarı taşıyor, takımın topa hakim olmasını sağlıyor. Soner ve Holse'nin klas golleri, Emre Kılınç'ın da servisleri herkese harika bir futbol maçı seyrettirdi. Bu üçlünün ağırlığını koyduğu anlarda topun kazandığı sürat de dikkatten kaçmamalı. Geçen haftaki Fenerbahçe maçı, şimdi de Kasımpaşa deplasmanındaki hırs ve azim gelecek için umut veriyor. Modern futbol tabiriyle vurgularsak; Samsunspor, Thomas Reis ile beraber bir 'antrenör takımı' hüviyetini edindi. 2 penaltı kaçıran Ntcham'dan vazgeçmeyip 90 dakika oyunda tutması da liderlik örneğiydi. Deplasmanda 5'te 5 yapan Karadeniz ekibi, son 6 lig maçında da 5 galibiyet, 1 beraberlikle ilk 5'e göz kırpıyor. Kişisel önerim; Samsunspor taraftarları Avrupa seyahatleri için vizelerini hazırlasın. Zira 1998'den sonra ilk kez gönül verdikleri takımlarının seneye Avrupa'da olma şansı çok yüksek gözüküyor.