Ergin Ataman farkı

Letonya'daki turnuvada 2001 ve 2010 ruhunu geri getiren 12 Dev Adam, Yunanistan'a karşı Ergin Ataman öncülüğünde basketbol dersi verdi. Giannis Antetokounmpo ve Euroleague yıldızlarına sahip Yunanistan karşısında maça doğru stratejiyle başladık. Panathinaikos'u 2 senedir çalıştıran Ergin Ataman'ın rakibi çok iyi tanıması avantajımızdı. Ercan Osmani'nin 14 sayılık enfes ilk çeyrek performansı hücum gücümüzü artırdı. Ergin Ataman'ın kusursuz savunma planları Yunanistan'ı hücumda basit hatalara zorladı. Alperen ve Cedi'nin oyun liderliğiyle unutulmaz bir ilk yarı oynadık. Yunanistan'ın paniğe kapılması ve Antetokounmpo'nun ilk iki çeyrekte sadece 4 sayı bulması farkımızı ortaya çıkardı. Boyalı alanda hem savunmada hem de hücumda inanılmaz bir performansımız vardı. Rakibi tam 23 top kaybına zorladık. Türkiye maçı öncesi en iyi turnuva performansını gösteren Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi durdurduk. Burada Ergin Ataman'ın antrenörlük meziyeti öne çıktı. Spanoulis'e karşı ustalığını gösteren Ataman, tarihi zaferin mimarı oldu. Yıllarca unutulmayacak bir kenar yönetimi ve rakip analizi yaptı. Ergin Ataman, kulüp kariyerinden sonra milli takım kariyerine de Avrupa şampiyonluğu eklemeye sadece 1 maç uzaklıkta. Bu turnuvada elbette Alperen Şengün mükemmel bir performans sergiliyor. Ercan Osmani de 28 sayısıyla dün akşam kariyer rekoru kırdı. Ancak kaptanımız Cedi Osman'a parantez açmalıyız. Sakatlığına rağmen fedakarlık yapması, kaptanlığı ve Yunanistan önündeki oyunuyla kalpleri fethetti.