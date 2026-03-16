Sergenvari!

Tiki taka paslaşmalar olmasa bile havada da yerde de çata çat bir mücadele vardı Başkent'te. Zaman zaman sertlik sınırı aşıldı ve Koita sınır ihlalilini (!) çok erken yaptı! 17. dakikada Djalo'nun diz bağlarını kramponlarıyla yoklayınca kırmızı kartı gördü; takımını eksik bırakırken Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Kartal, Orkun Kökçü'nün organizasyonlarıyla topa daha fazla sahip olmaya çalışırken Gençlerbirliği öncelikle kalesini sağlama almayı tercih etti. Fırsat buldukça da Niang'la kontratak aradı. Ancak karşısında Agbadou olunca Niang beklenen etkiyi yaratamadı. Orkun'un uzaktan şutu dışında ilk yarıda dişe dokunur bir pozisyon izleyemedik. Bir kişi fazla olmanın avantajıyla ikinci yarıya çok daha etkili başlayan bir Beşiktaş vardı. Olaitan, Asllani, N'Didi, Orkun ve Cerny'nin paslaşmaları hücumdaki manzarayı daha izlenir hale getirirken Rıdvan ile Moeurilo da kanatları oldukça etkili kullandılar. Özellikle Rıdvan'ın bindirmeleri dikkat çekiciydi. OH biraz eksikti dün. Çok topla buluşamadı.



Üst üste yakalanan iki pozisyonda kötü vuruşlar yapıp ellerini açarak Allah'a yakaran Olaitan, hemen ardından önüne düşen topa öyle bir vurdu ki… İp gibi giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kartal artık oyunun tüm kontrolünü eline almıştı. Volkan Demirel çare olarak Onyekuru ve Traore gibi hızlı oyuncuları sahaya sürdü ama bu hamleler de bir şeyi değiştirmedi. Sonra sahanın en iyisi Orkun çıktı sahneye ve bizi 1994 yılındaki Türkiye-İzlanda maçına götürdü! O gün, şimdiki hocası Sergen sağ taraftan ve neredeyse son çizgiden uzak köşeye çakmıştı topu… Bugün Orkun ters taraftan attı aynı golü. Yılın golü olur mu bilmem ama aday olacağı kesin.