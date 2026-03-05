Gelelim derbiye

Beşiktaş derbi öncesi Kupada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek, rahat rahat tur atmanın moralini cebine koydu. Rizespor cephesinde ise tablo daha karmaşıktı. Mutlaka kazanmalı, ardından da Gaziantep – Fenerbahçe maçının sonucunu beklemeliydi. Böyle bir zihinsel yükle sahaya çıkan bir takımın futbolun gerektirdiği berraklığa ulaşması kolay değildir. Konuk ekip bir yandan gol ararken diğer yandan blokları daraltarak Beşiktaş'ı kilitlemeye çalıştı. Fırsat buldukça geçiş oyununu zorladı. Ancak siyah-beyazlılar özgüvenli ve rahattı. Orta sahada doğru pas bağlantıları kurdular, kanatları etkili kullandılar ve nitekim sağ kanattan gelen Murillo, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi, topu adeta doksana asarak kilidi açtı. Golden sonra Rizespor'un hem turdan hem maçtan koptuğu anlaşılıyordu. Motivasyon düşüşünü iyi okuyan Beşiktaş'ta Salih Uçan sahne aldı. İlk golü ofsayta takılan Salih, ikincisinde topu alışındaki zarafet ve uzak köşeye bıraktığı net vuruşla adeta "gol nasıl atılır" dersi verdi. Ardından, topraklarımıza adım attığı günden bu yana Beşiktaşlıların ve futbol kamuoyunun sempatisini kazanan Hyeongyu, Orkun'un kaleciden dönen topunu tamamlayarak fişi çekti. Maç bu dakikadan sonra antrenman temposuna döndü. Sergen Yalçın doğal olarak derbiyi düşünerek Mustafa, Cengiz ve Jota Silva gibi alternatif isimlere süre verdi. Uzun sözün kısası; Orkun Körkçü liderliğinde ortaya konan iştahlı ve disiplinli futbol, Beşiktaş'ın Kupaya ciddi biçimde "pençe" attığını gösterdi. Kartal şimdi gözünü derbiye dikmiş durumda. Buyursun Cimbom gelsin… Çatır çatır oynanacak bir maç ve susmayacak tribünler onları bekliyor..