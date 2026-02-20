Golcü affetmez!

Tansfer döneminde kan kaybeden ve ardından gelen başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Thomas Reis'le yolları arayıp vatandaşı Fink'i göreve getiren Samsunspor, Avrupa'da tur kapısını araladı.

Kuzey Makedonya'nın köklü kulüplerinden ve Arnavut kardeşlerimizin gözbebeği Shkendija son yıllarda hemen hemen her sene Avrupa Kupalarına katılmayı başaran bir takım.

Maçın hemen başında Assoumou'ya yapılan sert hareket nedeniyle kazandığımız penaltıyı Ndiaye üstten dışarı göndermek yerine direkler arasına gönderebilse belki maç bizim adımıza çok daha kolay olurdu.

Shkendija disiplinli bir takım. İlk 45'te orta sahada yaptıkları baskı Samsunspor'un oyununu bozdu. Tomasson, Van Drongelen, Makoumbou, Ntcham, Holse gibi oyuncularımız bu dönemde çok top kaybı yaptılar.

Rakip kontratak düzeninde gol ararken sahanın en yaşlısı (39) Tetovo, savunmamızın seyrettiği pozisyonda az kalsın canımızı yakmayı başarıyordu.

Oyunun büyük bölümünde harcadığı enerjinin karşılığını alamayan Samsunspor son bölümde Avrupa'da en çok gol atan oyuncusu Mouandilmadji'yi oyuna aldı. Cad'lı oyuncu da, son çizgiye inen Holse'nin ön direğe gönderdiği topu ağlara gönderip ayağının tozuyla golünü attı. Hemen ardından karşı karşıya kaldığı pozisyonda ise vücut açısını kaleciyi geçmek üzerine ayarlayan Moundilmadji son anda fikir değiştirip tek vuruş yapınca top yandan dışarı attı. Yoksa fişi tam çekmiş olacaktık. Şimdi durum ne derseniz, fiş çekilmeye hazır, haftaya turlarız.