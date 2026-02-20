CANLI SKOR ANA SAYFA
Gürcan Bilgiç Acemiler mangası!
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

20 Şubat 2026 | Cuma

Acemiler mangası!

Tedesco maç planında ofansif kadro yapısını, "Önde baskı yapıp, çok gol atmak istiyoruz" cümlesiyle açıkladı. Eğer takım öne gidebilseydi (!), plan da tutacaktı.

İlk yarıda İngilizler Fenerbahçe kadrosunu "acemiye" çevirdiler.
Dört pasın üst üste yapıldığı hamle sayısı 4'ü geçmedi bu devrede.
Böylesine agresif baskıda topu ayağında tutanın, bir saniye sonra kaybettiğini göre göre aynı tavrı da sürdürdüler.
Asensio, Semedo, Talisca...

Tecrübeliler – farklılar diye bakıyorsun. Duvara çarpıp, topun peşinden koşmaya devam ediyorlar. Bir nevi "had bildirme" aslında. Premier Lig'in düşmemeye oynayan takımının oyuncuları, bizim "ekstralarımıza" çıtalarını gösteriyorlar.

Peki, bir orta saha fazla oynasalardı. Trabzon'da olduğu gibi... Bir şeyler değişir miydi? Ya da kalbi pırpır atan Cherif daha kontrollü olmayı başarsa. Ya da Semedo her ikili mücadelede ezilmese. Ya da Tedesco, Forest takımının kalitesine Trabzonspor kadar önem verseydi.
Nene ve Levent'in oyuna girmesi ile pas kalitesini biraz yükselttiler. 61'deki İsmail hamlesi ile de Tedesco ligin daha önemli olduğunun altını çizdi. 3-0'dan sonra topu Fenerbahçe'ye verip, kendi sahalarında mı kaldılar, yoksa doğru oyuncu profili ile Fenerbahçe kontrolü mü ele geçirdi?
Aslında bu maçta yaşanan en kötü durum, Skriniar'ın sakatlanmasıdır. Turdan umudu olan yoktu. Taraftar da lige yoğunlaşmıştı. Ama teknik direktöründen, sahadaki en önemli oyuncusuna kadar "acemiler mangası" seyrettirdiler bize.

