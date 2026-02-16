CANLI SKOR ANA SAYFA
Turgay Demir

16 Şubat 2026 | Pazartesi

Takım inandı!

Beşiktaş'ın ara transferde aldığı oyuncuları görünce, "Sergen Yalçın beraberlik takımı kuruyor" diye düşünmüştüm. Dün Başakşehir maçı öncesi hocanın, "Kontrollü oynayacağız" açıklamasını dinleyince artık kesinlikle eminim; "beraberlik yeter" diyor... Kesinlikle hiçbir Beşiktaşlının kabul edebileceği bir şey değil bu!.. Başakşehir homojen bir takım, sahanın her yerini dengeli kullanmaya çalışıyorlar. Attıkları iki golün dışında en az dört tane de Ersin'in kurtardığı var… Beşiktaş da attığı üç gol dışında bir o kadar da kaçırdı. Yani iki takım adına da çok kontrollü bir maç değildi. Ya da şöyle diyelim maç ikinci yarıda Sergen hocanın kontrolünden çıkmış olmalı!.. Çünkü takım son dakikalarda yediği golü hazmedemedi, pes etmedi… Siyah-Beyazlı oyuncular, adeta "Beraberlik bize yetmez" dercesine rakip kaleye yüklendiler ve harika paslaşmalar sonrasında genç Mustafa işi bitirdi.
Ersin çok kurtardı doğru ama yediği iki golde de hatası vardı. Ersin ayağına gelen şeyin bomba olmadığını ve panikleyip arkasında rakip olan arkadaşına bu meşin yuvarlağı göndermemesi gerektiğini artık öğrenmeli. Ayrıca ceza sahası ortasındaki topa çıkan Ersin kardeşim, altı pastaki topa neden çıkmadı ve Bertuğ'tan o golü nasıl yedi bunun da cevabını kendine versin. Mümkünse ayna karşısında yapsın bu konuşmayı ve kendi gözlerinin içine baksın!.. OH yine attı ve bir de asist yaptı. Harikaydı Güney Koreli… Sahanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Bu çocuk daha iyi olacak ona şüphe yok ama Kartal'ın kanatları hala kırık… Kanatsız da uçulmuyor ki…

