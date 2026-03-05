Hedef kupa

Beşiktaş esas hedefi olan Türkiye Kupası'nda grubun son maçına Rizespor karşısında çıktı. Öncelikle hafta içi olmasına rağmen tribünlerin dolu olması beni çok mutlu etti. Derbi öncesi son prova. Beşiktaş, dolu tribünler önünde topa sahip olarak başladı ve dakikalar 27'yi gösterdiğinde Murillo harika bir gol atarak takımı öne geçirdi. İlk golü de çok güzeldi, ikinci golü de harika bir şekilde attı. Golden sonra Çaykur Rizespor'un etkili geldiği bir pozisyon oldu ama top direkten döndü. Dakikalar 38'i gösterirken Rashica asistinde Salih Uçan sahneye çıktı ve gol attı. Hem lig hem kupa maratonunda Beşiktaş'ın her oyuncuya ihtiyacı var, Salih Uçan çok güzel bir performans sergiledi iyi oynadı. Takımının ikinci golünü de ilk yarı bitmeden attı. Goller arka arkaya gelir de Beşiktaş'ın forveti Hyeon-Gyu Oh sahneye çıkmaz mı? Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Beşiktaş ilk yarıdan fişi çekti desek yeridir. Sergen hoca; Galatasaray maçında oynayacak oyuncuları yavaş yavaş kenara alarak dinlendirme zamanını da uyguladı. Altyapıdan bir gol atınca ayrı bir hoşuma gidiyor ayrı bir seviniyorum Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun harika baskısı topu sonuna kadar kovalaması ardından Kartal Kayra Yılmaz'ın gol atması ve farkı 4'e çıkarması harikaydı. Gurur duyuyorum sizlerle. Ersin'i hep destekliyorum, destekleyeceğim de! Ama tam kendini bulmuşken; böyle bir hata yapılır mı sevgili Ersin! Sergen Yalçın hakkındaki görüşlerimi derbi maçı öncesi yazacağım yazımda daha detaylı anlatacağım. Derbiler taraftarlar için her zaman çok önemlidir. BeşiktaşGalatasaray maçının seyir zevki yüksek bir müsabaka olacağından eminim. Art arda gelen galibiyet serileri Beşiktaş taraftarını da işin işine dahil etti taraftar yazımın başında belirttiğim gibi tribünlere tıklım tıklım doldurdu tezahüratlarla takımına destek oldu. Bu galibiyet Galatasaray maçına da moral oldu. Haftalardır yazılarımda belirtiyorum hakem performansları son haftalarda iyi gidiyor bu maçın hakemi de güzel bir performans sergiledi.