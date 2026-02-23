CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Orkun'u parçalayın!
Turgay Demir

Turgay Demir

23 Şubat 2026 | Pazartesi

Orkun'u parçalayın!

Beşiktaş, Göztepe'yi ezdi, geçti… Göztepe dişli takım, sahanın her yerinde bir savaşçısı var. Sert oynuyorlar. Ligin en az gol yiyen takımı ve gol yedikleri zaman da bozulmuyorlar. Kornerden yedikleri gol yoktu düne kadar. Dün oldu. Bir deplasmanda en fazla üç gol yemişlerdi dün dört oldu.
Beşiktaş dişli rakibi karşısında çok oynadı, iyi top yaptı.. Dar alanda Göz Göz'ü oyalarken aniden uzun toplarla savunma arkasına sarkmayı bildi Siyah-Beyazlılar.

Beşiktaş yıllar sonra savunmanın sağında kaliteli bir çift krampon bulabildi. Murillo'da Roiser esintisi var, bindirdikçe bindiriyor, son çizgiye iniyor, pozisyon bulunca da Yaradana sığınıp kaleyi yokluyor. Attığı gole şapka çıkarılır vesselam.
Cerny yine çok klastı, Olaitan sol kanadın çökertti bir de gol attı eski takımına.

OH ayrı hikaye… Tribüne Koreliler dolmaya başladı bile… Takımın havasını değiştirdi bu çocuk...
Üçüncü maçta üçüncü golünü attı, hem de ne gol… Yine doğru ve güzel paslaşmalar sonrası sağdan ceza sahasına giren OH adeta güdümlü füze gönderdi Göztepe kalesine.

Gelelim Kartal'ın asi ruhuna… Orkun yine müthişti.. İki asist yaptı..
Harika uzun toplar attı. Üstelik topla her buluşmasında resmen dayak yemesine rağmen yaptı bunları… Evet resmen dayak yedi Orkun… Yetmedi, haklı olarak isyan edince bir de sarı görüp cezalı duruma düştü!. Öyleyse bırakalım parçalasınlar Orkun'u ve herkes rahatlasın… Sen misin iyi oynayan diye dövdürelim her maç!..
Sevgili Ozan Ergün kardeşim FIFA yıldızları koruyun derken, Orkun gibi oyunculardan bahsediyor, gökteki yıldızlardan değil. Bilgin olsun..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
beşiktaş, Göztepe, Ozan Ergün, Cerny, Orkun

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Golcü affetmez!! Takım inandı!! Takım olmak!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor